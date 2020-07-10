Правки на проекте Presta Shop 1.7.6.4.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка235 просмотров

Дано: сайт на CMS Presta Shop 1.7.6.4.

Нужно - выполнить правки, подробности внутри файла с ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1C2cE_uQ9cZW2NNHDEVpfbBko5hak53enq1FVnkV9Jkk/edit#

Готов ответить на доп.вопросы. Правки достаточно срочные, сегодня нужно сделать как минимум часть ТЗ

5 лет назад
megamaxemus
Ковинько 
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад