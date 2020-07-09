Подключить автооплату в телеграм на основе API

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки541 просмотр

Оплата ведётся через бота

Услуга: доступ к закрытому каналу

Что надо: бот должен добавлять в канал тех, кто оплатил туда доступ

Какие сервисы надо подключить:

qiwi

возможно Сбер

5 лет назад
guest_15943345779389
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Данила
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад