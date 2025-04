Разработать скрипт на JS для вставки на сайты партнеров

Необходимо разработать скрипт JS, который можно будет встраивать на сторонние сайты, например, сюда – bit.ly/2O8Z0ZZ. По нажатию на кнопки: reserve this price, make an offer, send message скрипт должен вызывать всплывающее модальное окно, которое в себе будет содержать один из трех iframe с соответствующей формой, сделанной на Gravity Forms, также скрипт должен брать из адреса год машины и вставлять его над формой как H1. После успешной отправки формы, модальное окно должно закрываться. Работу скрипта вам нужно будет показать на своем хостинге (нужно будет сохранить страницу из моей ссылки, а так же установить WP c GF и создать страницы для вставки в модальные окна), после проверки вы получаете оплату и отправляете исходники.