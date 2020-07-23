Автоматизация прайсов с БД Wordpress

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Завершен4 заявки388 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо создать скрипт на python, размещенный на хостинге.

Задача скрипта - по расписанию сверять информацию из 3-х файлов CSV с неизменной структурой. то есть изменяться будет только Data, а структура документа останется неизменной. Файлы будут приходить на серверную почту, и скрипт должен, как только получено новое письмо от определенного адресата - заходить и распаршивать файлы.

PythonWordPress
5 лет назад
Paquito
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Parapitek
Рустам 
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Escrow
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Было не очень четкое ТЗ, но Алесандр шел на встречу и решал все вопросы. Рекомендую!

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