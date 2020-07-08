На сайте под управлением Wordpress используем плагин a3 Lazy Load, для ленивой загрузки картинок. Но у нас также есть картинки которые выводятся через js код из уже загруженных картинок на странице. Задача, настроить ...
Создать Grid таблицу
Имеется база данных mysql в ней есть данные.
- категория
- группа
- ссылку на картинку
- название
- артикул
- штрих код
и 5-7 (сейчас 5, будут увеличиваться до 7) ячеек с цифрами (остатки на складе)
Надо сделать grid таблицу, которая будет содержать все ячейки.
- Должен быть поиск по всем названиям, штрих кодам и арт. (отдельно) и над каждой ячейкой.
возможность выбрать (отфильтровать) отдельно какую то категорию
возможность выбрать (отфильтровать) отдельно какую то группу
Возможность одновременно объединять 2 фильтра сразу (категория + группа)
Должна быть возможность выбора для ячеек с остатками (5-7) возможность выбрать количество или значение от или до. Можно границами.
В конце каждой строки должно быть поле с возможностью ввести число и с 2 кнопочками (+ и -)
Должна быть возможность сохранить в эксель результаты поиска (фильтрации).
Последнее ячейка и значения тоже записывается.
из дополнительного (нестандартного) должна быть кнопка, по нажатию которой сформируется окно textarea в котором будет выводится штрих кода по количеству, что указано в последней ячейке.
Т.е. если указано, что в строке "название 5" со штрих кодом 123 указано 2, то в этом окне будет
123
123
И так для всех выбранных строк.
Должна быть кнопка сброса (для поля и для всей таблицы) и копирование содержимого.
Так же в настройках к таблице надо задать возможность выбора цвета ячейки по количеству в ней.
Например, меньше 0, то оранжевый, ноль, то красный, 1-5 желтый, 5 и выше зеленый.
И надо сделать сортировку по названия (а-я), но с возможностью отключить потом. Может будет удобнее в базу сразу правильно загружать. Пока не понятно.
Цена и сроки.
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