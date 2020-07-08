Создать Grid таблицу

Имеется база данных mysql в ней есть данные.

- категория

- группа

- ссылку на картинку

- название

- артикул

- штрих код

и 5-7 (сейчас 5, будут увеличиваться до 7) ячеек с цифрами (остатки на складе)

Надо сделать grid таблицу, которая будет содержать все ячейки.

- Должен быть поиск по всем названиям, штрих кодам и арт. (отдельно) и над каждой ячейкой.

возможность выбрать (отфильтровать) отдельно какую то категорию

возможность выбрать (отфильтровать) отдельно какую то группу

Возможность одновременно объединять 2 фильтра сразу (категория + группа)

Должна быть возможность выбора для ячеек с остатками (5-7) возможность выбрать количество или значение от или до. Можно границами.

В конце каждой строки должно быть поле с возможностью ввести число и с 2 кнопочками (+ и -)

Должна быть возможность сохранить в эксель результаты поиска (фильтрации).

Последнее ячейка и значения тоже записывается.

из дополнительного (нестандартного) должна быть кнопка, по нажатию которой сформируется окно textarea в котором будет выводится штрих кода по количеству, что указано в последней ячейке.

Т.е. если указано, что в строке "название 5" со штрих кодом 123 указано 2, то в этом окне будет

123

123

И так для всех выбранных строк.

Должна быть кнопка сброса (для поля и для всей таблицы) и копирование содержимого.

Так же в настройках к таблице надо задать возможность выбора цвета ячейки по количеству в ней.

Например, меньше 0, то оранжевый, ноль, то красный, 1-5 желтый, 5 и выше зеленый.

И надо сделать сортировку по названия (а-я), но с возможностью отключить потом. Может будет удобнее в базу сразу правильно загружать. Пока не понятно.

Цена и сроки.