Нужно натянуть верстку на WP

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Закрыт4 заявки183 просмотра

Сайт состоит из 1 страницы, есть 2 слайдера 1 из них занимает большую часть страницы,пару модальных окон.

WordPress
5 лет назад
AlexBugg
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Степан
 
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