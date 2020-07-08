Ищу PHP-программиста для решения нескольких задач для уже существующего сайта. В первую очередь это будут задачи по импорту информации из разных форматов (JSON, XML и т. д.) в MySQL и MongoDB. Позже нужно будет написать несколько выборок из БД по определённым параметрам. Знание Drupal - большой плюс, но это не обязатеельно.

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