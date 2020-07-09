Настройка формы, а так же смена изображений в каруселе раз в день

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок324 просмотра

Здравствуйте, нужно:

1)настроить отправку формы обратной связи

2) Сделать смену изображений раз в день .

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Антибот: хай

5 лет назад
VitaliyFi
Виталий 
25 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Melnik0v
Андрей 
23 года
5 лет в сервисе
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3 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, всегда на связи, все сроки были соблюдены. Качество выполненной работы на высоте. Обязательно обращусь ещё
Отличный заказчик, приятно работать, ТЗ ясное и четкое!

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