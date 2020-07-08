Скрипт парсинга на SBFactory

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок371 просмотр

Добрый день ,коллеги.

Необходимо написать скрипт для программы http://sbfactory.ru/ который будет парсить данные по посольствам: https://www.ambassades.net/index-c.php 

В заявке прошу присылать точную стоимость и срок работы. Скрипт нужен для периодического парсинга обновлений с этого сайта. 

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