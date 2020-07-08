Доработать партнерскую программу

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Закрыт3 заявки401 просмотр

Требуется допиcать функционал - личный кабинет с партнерской программой.

Смотреть приложенное ТЗ.

Примерно третья часть написана (зеленый - готово), остальное нужно дописать.

Написано на PHP без фреймворка, самопис.

PHP
5 лет назад
oshik
Ирина 
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