Xmlmind. Доработать сайт с документацией

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки880 просмотров

Есть сайт с документацией к компьютерной программе,

которая редактируется этой программой

https://www.xmlmind.com/xmleditor/docbook_editor.html

После редактирования фала XML, вручную запускается скрипт PHP, который формирует HTML-страницы сайта

Тот, кто делал сайт первоначально, на связь не выходит.

Надо доработать

1. добавить кнопку "поиск по всей документации"

2.  Чтоб при щелканье на картинки, они открывались с большим размером

HTMLPHP
5 лет назад
cutecode
55 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Аршак
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Программпро
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Давид
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
248 отзывов(-1)
5 лет назад