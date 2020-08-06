Xmlmind. Доработать сайт с документацией

Сайт на вордпресс. В мобильной версии, на айфоне есть проблема. Открываешь плеер и сначала видео очень долго прогружается, потом видео начинает проигрываться и если закрыть плеер то браузер виснет просто, приходится полностью закрывать браузер. Нужно ...