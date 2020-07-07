Разработка калькулятора доставки на вордпресс

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Закрыт4 заявки420 просмотров

https://paralel.comfortday.ru/

5.Сделать в админ панели раздел и в фронтенде работающим поиск https://paralel.comfortday.ru/order-status/ 

- Отслеживание статуса груза происходит путем сравнения номера из формы и номерами заносимыми руками в админке. 

    - Админкой предусмотреть инструмент в который заносится номера накладных и им устанавливается статусы.

    - Пользователь при заведении номера, который совпал с данными в админке получает информацию

    о статусе, который присвоен накладной. 

    -Информация о статусе выводится под полями ввода данных накладной.

    6.Калькулятор расчета стоимости доставки

    Необходимо реализовать калькулятор стоимости доставки используя api яндекс карт для расчета расстояния.

    - Калькулятор стоимости должен по API например с Яндекс картами, вычислять расстояние между пунктами доставки и умножать на стоимость километра с учетом коэффициентов. 

    - Калькулятор должен давать подсказки при написании города отправки и назначения.

    - Стоимость километра зависит от значений веса и объема. Если объем больше чем соотношение

    1т равна 1 куб.м. то везем по стоимости за объем. Если Объем меньше соотношения 1т равна 1 куб.м. то стоимость по весу.

    - Настройки калькулятора должны позволять настроить пределы соотношений объема и веса для

    выбора стоимости за километр.

    - Калькулятор должен иметь возможность задавать повышающие или понижающие коэффициенты

    за объем или вес.

    - В настройках калькулятора должна быть возможность задавать стоимость доставки в определенных

    направлениях. Например, из Москвы повышающий коэффициент, в Москву, понижающий коэффициент.

    -Результат расчета выдается сразу под полями ввода данных расчета.

    Уточнение:

    В админ панели сайта заводим раздел

    Калькулятор

    Сделать в нем возможность ввода данных, а именно:

    —поле город (выпадающий список, подтягиваемый

    из api яндекс карт)

    http://prntscr.com/tdh5jp

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