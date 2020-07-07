Техническое задание вышлю по запросу.
Разработка калькулятора доставки на вордпресс
https://paralel.comfortday.ru/
5.Сделать в админ панели раздел и в фронтенде работающим поиск https://paralel.comfortday.ru/order-status/
- Отслеживание статуса груза происходит путем сравнения номера из формы и номерами заносимыми руками в админке.
- Пользователь при заведении номера, который совпал с данными в админке получает информацию
о статусе, который присвоен накладной.
-Информация о статусе выводится под полями ввода данных накладной.
6.Калькулятор расчета стоимости доставки
Необходимо реализовать калькулятор стоимости доставки используя api яндекс карт для расчета расстояния.
- Калькулятор стоимости должен по API например с Яндекс картами, вычислять расстояние между пунктами доставки и умножать на стоимость километра с учетом коэффициентов.
- Калькулятор должен давать подсказки при написании города отправки и назначения.
- Стоимость километра зависит от значений веса и объема. Если объем больше чем соотношение
1т равна 1 куб.м. то везем по стоимости за объем. Если Объем меньше соотношения 1т равна 1 куб.м. то стоимость по весу.
- Настройки калькулятора должны позволять настроить пределы соотношений объема и веса для
выбора стоимости за километр.
- Калькулятор должен иметь возможность задавать повышающие или понижающие коэффициенты
за объем или вес.
- В настройках калькулятора должна быть возможность задавать стоимость доставки в определенных
направлениях. Например, из Москвы повышающий коэффициент, в Москву, понижающий коэффициент.
-Результат расчета выдается сразу под полями ввода данных расчета.
Уточнение:
В админ панели сайта заводим раздел
Калькулятор
Сделать в нем возможность ввода данных, а именно:
—поле город (выпадающий список, подтягиваемый
из api яндекс карт)
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