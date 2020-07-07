Разработка калькулятора доставки на вордпресс

https://paralel.comfortday.ru/

5.Сделать в админ панели раздел и в фронтенде работающим поиск https://paralel.comfortday.ru/order-status/

- Отслеживание статуса груза происходит путем сравнения номера из формы и номерами заносимыми руками в админке.

- Админкой предусмотреть инструмент в который заносится номера накладных и им устанавливается статусы.

- Пользователь при заведении номера, который совпал с данными в админке получает информацию

о статусе, который присвоен накладной.

-Информация о статусе выводится под полями ввода данных накладной.

6.Калькулятор расчета стоимости доставки

Необходимо реализовать калькулятор стоимости доставки используя api яндекс карт для расчета расстояния.

- Калькулятор стоимости должен по API например с Яндекс картами, вычислять расстояние между пунктами доставки и умножать на стоимость километра с учетом коэффициентов.

- Калькулятор должен давать подсказки при написании города отправки и назначения.

- Стоимость километра зависит от значений веса и объема. Если объем больше чем соотношение

1т равна 1 куб.м. то везем по стоимости за объем. Если Объем меньше соотношения 1т равна 1 куб.м. то стоимость по весу.

- Настройки калькулятора должны позволять настроить пределы соотношений объема и веса для

выбора стоимости за километр.

- Калькулятор должен иметь возможность задавать повышающие или понижающие коэффициенты

за объем или вес.

- В настройках калькулятора должна быть возможность задавать стоимость доставки в определенных

направлениях. Например, из Москвы повышающий коэффициент, в Москву, понижающий коэффициент.

-Результат расчета выдается сразу под полями ввода данных расчета.

Уточнение:

В админ панели сайта заводим раздел

Калькулятор

Сделать в нем возможность ввода данных, а именно:

—поле город (выпадающий список, подтягиваемый

из api яндекс карт)

http://prntscr.com/tdh5jp