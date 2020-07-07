Загрузка и обновление товара из .csv

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Закрыт4 заявки280 просмотров

Добрый день!

Необходимо написать скрипт для загрузки и обновления свойств товаров (цена).

Сайт работает на cms joomla,модуль магазина jbzoo(требует авторизацию) нужно настроить.

Так же необходимо вывести меню второго и третьего уровня.

Пример файла с товарами прикрепляю.

Joomla
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