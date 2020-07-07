Здравствуйте, ТЗ ниже - пишите у кого есть опыт подобной работы и кто сможет помочь, ну и за какие цену и сроки.
Загрузка и обновление товара из .csv
Добрый день!
Необходимо написать скрипт для загрузки и обновления свойств товаров (цена).
Сайт работает на cms joomla,модуль магазина jbzoo(требует авторизацию) нужно настроить.
Так же необходимо вывести меню второго и третьего уровня.
Пример файла с товарами прикрепляю.
Заявки фрилансеров
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