Создание Технического задания

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки346 просмотров

https://docs.google.com/document/d/1kmTjosJDK5yi5BbeMfhvj6ywc5YtLAWpevdl5Xm1vTE/edit?usp=sharing тут задание тут 

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Вопросы:

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Процесс работы Безопасная сделка или по Факту 

5 лет назад
Able2Know
Антон 
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