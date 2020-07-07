Натянуть на Wordpress тему с themeforest

Есть хтмл+цсс тема (эта), уже куплена. Нужно сделать из неё тему для вордпресса.

Помимо основного скелета (меню, хедер, футер), должен работать блог, статьи блога и страницы. Главная страница блога должна отображаться как вот в этом шаблоне ("Portfolio", со списком категорий в верху страницы). Страницы статей должны отображаться в этом шаблоне. Остальное не обязательно.

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