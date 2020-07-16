Необходимо сделать каталог компаний на wordpress которые будут сотрудничать с нами, предоставляю скидку нашим абонентам скидки 3ех градаций: бронза, серебро, золото каталог должен быть разбит на категории (к примеру: Аптеки, Пластиковые окна, Продовольственные ...
Расстояние до моря
В уже готовом шаблоне для WP, необходимо реализовать со стороны админки поле, в которое необходимо будет вставлять значение. Со стороны фронтенда должен быть фильтр, который будет матчить это значение, и далее отображать соответствующие этому значению позиции.
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