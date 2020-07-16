Расстояние до моря

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Завершен5 заявок516 просмотров

В уже готовом шаблоне для WP, необходимо реализовать со стороны админки поле, в которое необходимо будет вставлять значение. Со стороны фронтенда должен быть фильтр, который будет матчить это значение, и далее отображать соответствующие этому значению позиции.

WordPress
5 лет назад
mark-klimov
Марк 
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3 года назад

Выбранный исполнитель

alexey_gorkov_de
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4 года назад
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5 лет назад
$15
1 день
Escrow
Спасибо Алексею за работу, выполнил все в срок, рекомендую!
Марк отличный заказчик. Задачи поставлены четко, оплата моментальная, только хорошее впечатление. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexey_gorkov_de
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