Доработки Парсера на PHP в WordPress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок356 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно внести правки и доработки в существующий парсер. Парсер написан на php в

виде плагина для Вордпресса. Парсит данные с одного сайта. Кто уверен в

своих знаниях в области парсинга и может сделать всё что угодно с

Вордпрессом и со спарсенными данными, и у кого есть и будет достаточно

свободного времени для поддержки и дальнейших доработок – пожалуйста,

пишите 

PHPWordPress
5 лет назад
g-sheremetiev
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