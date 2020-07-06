Доработки Парсера на PHP в WordPress

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно внести правки и доработки в существующий парсер. Парсер написан на php в

виде плагина для Вордпресса. Парсит данные с одного сайта. Кто уверен в

своих знаниях в области парсинга и может сделать всё что угодно с

Вордпрессом и со спарсенными данными, и у кого есть и будет достаточно

свободного времени для поддержки и дальнейших доработок – пожалуйста,

пишите 