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Меня зовут Макс. Я специализируюсь на парсинге и автоматизации данных. Я получал данные с различных сайтов, включая официальные реестры российского правительства, переводчиков, википедию, steam и так далее. Я также разрабатываю автоматизированные Web Crawlers (парсеры), которые могут быть использованы вами или интегрированы в приложение или сайт.
Работая фрилансером, я часто встречаю клиентов, которым нужно интегрировать API, например Telegram API, поэтому, если вам нужно, я это сделаю.
Как только вы захотите со мной поработать:
1. Нажмите кнопку пригласить, чтобы пригласить меня для выполнения задания
2. Как только все будет принято, мы поговорим о задании
3. Мы рассмотрим все детали, включая цену, сроки, функциональность, технологии и т. д
4, Затем я дам совет, рекомендации, основанные на собственном опыте, как следует построить ваше приложение, если, конечно, вам это необходимо
5. После я сразу же начну работу
6. Во время выполнения вы можете участвовать, задавать вопросы.
Стоимость парсера от 1000 рублей
Сроки: в среднем 1-2 дня
Парсинг и обработка данных
- Python
- PHP
- JavaScript
Ранее я занимался веб-разработкой, поэтому обладаю соответствующими навыками и опытом использования следующих технологий:
Front-End
- HTML + Bootstrap сетка (компоненты использую редко, обычно только адаптив)
- CSS + sass/scss (предпочитаю sass)
- JS + jQuery + основы vue.js - подключение, настройка плагинов (+ ООП надстройка при многократном использовании), ajax запросы.
- Gulp, npm
Back-End
- PHP7 - создание сайтов, парсинг сайтов, основы работы с изображениями.
- PHP7 "инструменты" - Фреймворк Laravel. CMS: WordPress, DLE, OpenCart, ModX. Composer, cURL.
- Python - парсинг сайтов и обработка данных.
- Python "инструменты" - sys, csv, BeautifulSoup, peewee, requests, re, Pool (multiprocessing), json, datetime, PIL, os, io
- MySql - на уровне insert, update, like, join, отношений, полнотекстового поиска и стандартных функций (AVG, CONCAT и т.д.). Обычно использую паттерн ORM (peewee), миграции (laravel), MySql Workbench, PHPMyAdmin
- Jekyll (генаратор статических страниц) - тестировал. Результат - ответ сервера 30 мс
- npm, yarn
Оптимизация сайта
- Google PageSpeed Insights
- Google Audits
- СЕО
Условия работыВиды оплаты:
- Любые платежные интернет системы (пример - paypal, qiwi, yandex, webmoney).
- Банковская карточка.
- Криптовалютные кошельки.
- Русский
- Английский
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