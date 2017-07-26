Arksidi

Максим Бушков Arksidi

 
23 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Парсинг данных и автоматизация процессов

Ссылка - мой основной профиль

Меня зовут Макс. Я специализируюсь на парсинге и автоматизации данных. Я получал данные с различных сайтов, включая официальные реестры российского правительства, переводчиков, википедию, steam и так далее. Я также разрабатываю автоматизированные Web Crawlers (парсеры), которые могут быть использованы вами или интегрированы в приложение или сайт.

Работая фрилансером, я часто встречаю клиентов, которым нужно интегрировать API, например Telegram API, поэтому, если вам нужно, я это сделаю.

Как только вы захотите со мной поработать:

1. Нажмите кнопку пригласить, чтобы пригласить меня для выполнения задания

2. Как только все будет принято, мы поговорим о задании

3. Мы рассмотрим все детали, включая цену, сроки, функциональность, технологии и т. д

4, Затем я дам совет, рекомендации, основанные на собственном опыте, как следует построить ваше приложение, если, конечно, вам это необходимо

5. После я сразу же начну работу

6. Во время выполнения вы можете участвовать, задавать вопросы.

Стоимость парсера от 1000 рублей

Сроки: в среднем 1-2 дня

Парсинг и обработка данных

  • Python
  • PHP
  • JavaScript
Преимущетсвенно использую python с библиотеками: sys, csv, BeautifulSoup, peewee, requests, re, Pool (multiprocessing) + framework Scrapy. Если вам нужна интегрирация на ваш сайт, то скорее всего мы будем использовать PHP + cURL.

Ранее я занимался веб-разработкой, поэтому обладаю соответствующими навыками и опытом использования следующих технологий:

﻿Front-End

  • ﻿HTML + ﻿Bootstrap сетка (компоненты использую редко, обычно только адаптив)
  • ﻿CSS + ﻿sass/scss (предпочитаю sass)
  • ﻿JS + ﻿jQuery + основы vue.js - подключение, настройка плагинов (+ ООП надстройка при многократном использовании), ajax запросы.
  • ﻿Gulp, ﻿npm

Back-End

  • PHP7 - создание сайтов, парсинг сайтов, основы работы с изображениями.
  • PHP7 "инструменты" - Фреймворк Laravel. CMS: WordPress, DLE, OpenCart, ModX. Composer,  cURL.
  • Python - парсинг сайтов и обработка данных.
  • Python "инструменты" - sys, csv, BeautifulSoup, peewee, requests, re, Pool (multiprocessing), json, datetime, PIL, os, io
  • ﻿MySql - на уровне insert, update, like, join, отношений, полнотекстового поиска и стандартных функций (AVG, CONCAT и т.д.). Обычно использую паттерн ORM (peewee), миграции (laravel), MySql Workbench, PHPMyAdmin
  • Jekyll (генаратор статических страниц) - тестировал. Результат - ответ сервера 30 мс﻿
  • ﻿npm, yarn

Оптимизация сайта

  • Google PageSpeed Insights
  • Google Audits
  • СЕО

﻿﻿Условия работы

Виды оплаты:

  • Любые платежные интернет системы (пример - paypal, qiwi, yandex, webmoney).
  • Банковская карточка.
  • Криптовалютные кошельки.
Языки:

  • Русский
  • Английский
PHPJavascriptПарсинг сайтаPythonWordPressOpenCartLaravelMySQLHTMLCSSBootstrapMODXjQueryAjaxDLEphpMyAdminSCSSSASSGulpVue.jsПарсинг данных
недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
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47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Работаем на Laravel
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Приятная коммуникация
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aannttiipp
37 летГермания
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сверстать лендинг в Adobe muse
Отличный исполнитель! Все качественно и в срок!
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