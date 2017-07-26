Парсинг данных и автоматизация процессов

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Меня зовут Макс. Я специализируюсь на парсинге и автоматизации данных. Я получал данные с различных сайтов, включая официальные реестры российского правительства, переводчиков, википедию, steam и так далее. Я также разрабатываю автоматизированные Web Crawlers (парсеры), которые могут быть использованы вами или интегрированы в приложение или сайт.

Работая фрилансером, я часто встречаю клиентов, которым нужно интегрировать API, например Telegram API, поэтому, если вам нужно, я это сделаю.

Как только вы захотите со мной поработать:

1. Нажмите кнопку пригласить, чтобы пригласить меня для выполнения задания

2. Как только все будет принято, мы поговорим о задании

3. Мы рассмотрим все детали, включая цену, сроки, функциональность, технологии и т. д

4, Затем я дам совет, рекомендации, основанные на собственном опыте, как следует построить ваше приложение, если, конечно, вам это необходимо

5. После я сразу же начну работу

6. Во время выполнения вы можете участвовать, задавать вопросы.

Стоимость парсера от 1000 рублей

Сроки: в среднем 1-2 дня

Парсинг и обработка данных

Python

PHP

JavaScript

Преимущетсвенно использую python с библиотеками: sys, csv, BeautifulSoup, peewee, requests, re, Pool (multiprocessing) + framework Scrapy. Если вам нужна интегрирация на ваш сайт, то скорее всего мы будем использовать PHP + cURL.

Ранее я занимался веб-разработкой, поэтому обладаю соответствующими навыками и опытом использования следующих технологий:

﻿Front-End

﻿HTML + ﻿Bootstrap сетка (компоненты использую редко, обычно только адаптив)

﻿CSS + ﻿sass/scss (предпочитаю sass)

﻿JS + ﻿jQuery + основы vue.js - подключение, настройка плагинов (+ ООП надстройка при многократном использовании), ajax запросы.

﻿Gulp, ﻿npm

Back-End

PHP7 - создание сайтов, парсинг сайтов, основы работы с изображениями.

PHP7 "инструменты" - Фреймворк Laravel. CMS: WordPress, DLE, OpenCart, ModX. Composer, cURL.

Python - парсинг сайтов и обработка данных.

Python "инструменты" - sys, csv, BeautifulSoup, peewee, requests, re, Pool (multiprocessing), json, datetime, PIL, os, io

﻿MySql - на уровне insert, update, like, join, отношений, полнотекстового поиска и стандартных функций (AVG, CONCAT и т.д.). Обычно использую паттерн ORM (peewee), миграции (laravel), MySql Workbench, PHPMyAdmin

Jekyll (генаратор статических страниц) - тестировал. Результат - ответ сервера 30 мс﻿

﻿npm, yarn

Оптимизация сайта

Google PageSpeed Insights

Google Audits

СЕО

﻿﻿Условия работы

Любые платежные интернет системы (пример - paypal, qiwi, yandex, webmoney).

Банковская карточка.

Криптовалютные кошельки.