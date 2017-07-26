aannttiipp

необходимо настроить ключевые слова для очень узкой специализации. Проанализировать и настроить рекламную компанию в adwords 0) проанализировать недостатки* настройки рекламной компаниии. *Недостатки/проблемы Очень большая стоимость клика, из-за этого рекламный бюджет просто сгорает. Соответственно мало переходов и мало заявок. Скорее ...
- Контекстная реклама13 заявокЗакрыт5 лет назад
на сайте переделать форму связи...т.к. с теперешней приходит огромное количесво спама. сайт: dostavka-de.ru жду вашего предложенияВеб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт должен быть в виде адаптивного одностаничного лендинга(дизайн во вложении). Исходник c картинками и psd файл вышлю после утверждения. Обязательно присылайте конечную сумму, сроки, и ваше портфолио!!!HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо освежить дизайн сайта http://dostavka-de.ru/ на Wordpress. Сайт должен быть в виде адаптивного одностаничного лендинга. Структура во вложении. Жду ваших предложений со сроками и ценой! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСЫЛАЙТЕ ПОРТФОЛИО ВАШИХ САЙТОВ И КОНЕЧНУЮ ЦЕНУ СО СРОКОМ!!!!!!!!!!Веб-программирование26 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо составить рекламную компанию для 12ти лендингов по продаже инструмента, в Adwords и Директ т.е. тематика у всех лендингов одинаковая, различяются только бренды инструмента. Задачи: [list][*]Создание систематического ядра [*]Создание шаблонов рекламных компаний [*]Составление текстов обхявлений [*]Расчет ставок [*]Загрузка компании на аккаунт Директ и ...Контекстная реклама25 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо составить рекламную компанию для раздела сайта http://dostavka-de.ru/category/oborudovanie-dlya-metalloobrabotki/ Задачи: Создание систематического ядра Создание шаблонов рекламных компаний Составление текстов обхявлений Расчет ставок Загрузка компании на аккаунт Директ и Adwords Создание расширений на компании Отсев неэффективных ключей и площадок Создание ремаркетинга Жду ваших предложений!Контекстная реклама8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо для сайта dostavka-de.ru разработать стратегию продвижения в SEO и контекстной рекламе Яндекс и Google Для тематик: 1) Станки для металлообработки 1.1) Инструмент и оснастка для станков 2) Мясоперерабатывающее оборудование 2.2 ) Запасные части и комплектующие для мясоперерабатывающего оборудованияПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать шаблон лендинга в Adobe Muse. см. пример во вложении ВАЖНО: Отвечу только приславшим примеры работ! Обязательный функционал: Экраны просмотра должны плавно сменяться форма обратной связи в форме всплывающего окна с РАБОТАЮЩЕЙ РЕКАПЧЕЙ!!!! прописанные ключевики в свойствах страницы *+ мобильная ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад