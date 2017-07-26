aannttiipp

необходимо настроить ключевые слова для очень узкой специализации. Проанализировать и настроить рекламную компанию в adwords 0) проанализировать недостатки* настройки рекламной компаниии. *Недостатки/проблемы Очень большая стоимость клика, из-за этого рекламный бюджет просто сгорает. Соответственно мало переходов и мало заявок. Скорее ...