aannttiipp

Антипов Сергей aannttiipp

 
37 летГермания/Берлин
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Проанализировать и настроить рекламную компанию в adwdwords

    необходимо настроить ключевые слова для очень узкой специализации.   Проанализировать и настроить рекламную компанию в adwords 0) проанализировать недостатки* настройки рекламной компаниии.  *Недостатки/проблемы  Очень большая стоимость клика, из-за этого рекламный бюджет просто сгорает. Соответственно мало переходов и мало заявок. Скорее ...

    Google Ads
    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать сайт по готовому дизайну

    Сайт должен быть в виде адаптивного одностаничного лендинга(дизайн во вложении).  Исходник c картинками и psd файл вышлю после утверждения. Обязательно присылайте конечную сумму, сроки, и ваше портфолио!!!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать одностраничный сайт

    Необходимо освежить дизайн сайта http://dostavka-de.ru/ на Wordpress. Сайт должен быть в виде адаптивного одностаничного лендинга. Структура во вложении. Жду ваших предложений со сроками и ценой! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСЫЛАЙТЕ ПОРТФОЛИО ВАШИХ САЙТОВ И КОНЕЧНУЮ ЦЕНУ СО СРОКОМ!!!!!!!!!!

    WordPressДизайн сайта
    Веб-программирование26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настойка рекламной компании в Adwords и Директ

    Необходимо составить рекламную компанию для 12ти лендингов по продаже инструмента, в Adwords и Директ т.е. тематика у всех лендингов одинаковая, различяются только бренды инструмента. Задачи: [list][*]Создание систематического ядра [*]Создание шаблонов рекламных компаний [*]Составление текстов обхявлений [*]Расчет ставок [*]Загрузка компании на аккаунт Директ и ...

    Google Ads
    Контекстная реклама25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настойка рекламной компании в Adwords и Директ

    Необходимо составить рекламную компанию для раздела сайта  http://dostavka-de.ru/category/oborudovanie-dlya-metalloobrabotki/ Задачи: Создание систематического ядра Создание шаблонов рекламных компаний Составление текстов обхявлений Расчет ставок Загрузка компании на аккаунт Директ и Adwords Создание расширений на компании Отсев неэффективных ключей и площадок Создание ремаркетинга Жду ваших предложений!

    Google Ads
    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать стратегию продвижения в SEO и конт. рекламе Yand и Google

    Необходимо для сайта dostavka-de.ru разработать стратегию продвижения в SEO и контекстной рекламе Яндекс и Google Для тематик: 1) Станки для металлообработки  1.1) Инструмент и оснастка для станков 2) Мясоперерабатывающее оборудование  2.2 ) Запасные части и комплектующие для мясоперерабатывающего оборудования

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг в Adobe muse

    Необходимо сверстать шаблон лендинга в Adobe Muse. см. пример во вложении ВАЖНО: Отвечу только приславшим примеры работ! Обязательный функционал: Экраны просмотра должны плавно сменяться форма обратной связи в форме всплывающего окна с РАБОТАЮЩЕЙ РЕКАПЧЕЙ!!!! прописанные ключевики в свойствах страницы *+ мобильная ...

    Форма обратной связи
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
alex_bondar
Александр 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Сверстать сайт по готовому дизайну
И вам спасибо!
Спасибо.
Ответный отзыв
Arksidi
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сверстать лендинг в Adobe muse
Отличный заказчик.
Отличный исполнитель! Все качественно и в срок!
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