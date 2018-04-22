Качественная верстка сайтов с соблюдением стандартов HTML5, CSS3.
Здравствуйте, уважаемые клиенты.
К Вашим услугам профессиональная верстка сайтов с соблюдением стандартов HTML5, CSS3.
ЗНАНИЯ, НАВЫКИ, УМЕНИЯ:
- HTML5, CSS3.
- jQuery.
- Кроссбраузерность.
- Резиновая верстка.
- Адаптивная верстка под любые устройства.
- Bootstrap.
- Git.
- Написание простого, читабельного кода.
- Валидность, соблюдение стандартов W3C.
- Внедрение плагинов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Верстка под pixel perfect.
- Корректировка.
- Высокого качества работы.
- Адекватной цены.
- Tочного соблюдения сроков.
- Постоянного контакта.
- Webmoney,
- Приват Банк,
- Qiwi.
E-mail: [email protected]
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Портфолио
- Сайт клиники Petah Clinic384 просмотра
- Лендинг производителя пластиковых окон Loka355 просмотров
- Сайт по автокредитованию.319 просмотров
- Лендинг для журнала "Мастерклассница"328 просмотров
Отзывы заказчиков
$55
10 баллов
7 лет назад
Всё сделано качественно и раньше срока! Рекомендую!
Ответный отзыв
10 баллов! Рекомендую!
$25
10 баллов
7 лет назад
Отличный программист! Внятный диалог с заказчиком, обращает внимание на нужные детали в которых я не специалист. Цены демократичные. Сделал даже больше чем требовалось и раньше оговоренного срока. Результатом доволен на 100%! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Легко общаться, оплатил раньше, чем я сдал работу) Рекомендую!
$10
10 баллов
7 лет назад
Александр все быстро сделал, рекомендую.
Ответный отзыв
Быстрая проверка, оперативная оплата. Отличное сотрудничество!
$50
10 баллов
7 лет назад
BootstrapGit
Хороший исполнитель. Все выполнено качественно и в сроки.
Ответный отзыв
Дмитрий - отличный заказчик. Комфортное сотрудничество, которым я остался доволен. Спасибо.
$8
10 баллов
7 лет назад
Оперативно внесены правки и доработки в верстку, благодарю!
Ответный отзыв
Рекомендую Виталия к сотрудничеству.
HTML-верстка
33 отзыва
$6/час
от 1 дня
#188