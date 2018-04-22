alex_bondar

Александр alex_bondar

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная верстка сайтов с соблюдением стандартов HTML5, CSS3.

Здравствуйте, уважаемые клиенты.

К Вашим услугам  профессиональная верстка сайтов с соблюдением стандартов HTML5, CSS3.

ЗНАНИЯ, НАВЫКИ, УМЕНИЯ:

  • HTML5, CSS3.
  • jQuery.
  • Кроссбраузерность.
  • Резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка под любые устройства.
  • Bootstrap.
  • Git.
  • Написание простого, читабельного кода.
  • Валидность, соблюдение стандартов W3C.
  • Внедрение плагинов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Верстка под pixel perfect.
  • Корректировка.
ВЫ ПОПАЛИ ПО АДРЕСУ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМЫ ГАРАНТИИ:

  • Высокого качества работы.
  • Адекватной цены.
  • Tочного соблюдения сроков.
  • Постоянного контакта.
ОПЛАТА: 

  • Webmoney,
  • Приват Банк,
  • Qiwi.
Skype: oleksandrbondar_84

E-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

nadegda738492
Надежда 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$55
10 баллов
7 лет назад
Вёрстка ленда.
Всё сделано качественно и раньше срока! Рекомендую!
10 баллов! Рекомендую!
Ответный отзыв
wx_
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Доработать лендинг
Отличный программист! Внятный диалог с заказчиком, обращает внимание на нужные детали в которых я не специалист. Цены демократичные. Сделал даже больше чем требовалось и раньше оговоренного срока. Результатом доволен на 100%! Рекомендую!
Отличный заказчик! Легко общаться, оплатил раньше, чем я сдал работу) Рекомендую!
Ответный отзыв
madbbb
46 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Поправить косяк с параллакс фоном
Александр все быстро сделал, рекомендую.
Быстрая проверка, оперативная оплата. Отличное сотрудничество!
Ответный отзыв
boro-boro
Дмитрий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Верстка лендинга. Bootstrap 3,4
BootstrapGit
Хороший исполнитель. Все выполнено качественно и в сроки.
Дмитрий - отличный заказчик. Комфортное сотрудничество, которым я остался доволен. Спасибо.
Ответный отзыв
vinart
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Добавить слайдер и плашку на сайт
Оперативно внесены правки и доработки в верстку, благодарю!
Рекомендую Виталия к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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HTML-верстка
33 отзыва
$6/час
от 1 дня
#188