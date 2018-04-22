Верстка лендинга. Bootstrap 3,4

HTML-версткаЗавершен22 заявки458 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Макет в psd, 5 блоков + 1 форма, средней сложности. Сброшу реальным кандидатам на оценку.

Используем bootstrap 3 или 4.

Мобильную версию делаем так, чтобы она смотрелась либо точно также как на десктопе(отрезаем респонсив у бутсрапа), либо просто приемлимо и юзабельно, на усмотрение исполнителя.

Если прочитали описание, начните ответ со слова гриффиндор.

В ответе укажите примерную стоимость или примеры ваших предыдущих похожих работ со стоимостью.

Также укажите, пожайлуйста, когда готовы приступить и сроки.

Желательно работа через git.

Безопасная сделка.

Bootstrap
6 лет назад
boro-boro
Дмитрий 
32 годаТаиланд
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
alex_bondar
Александр 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$50
1 день
Хороший исполнитель. Все выполнено качественно и в сроки.
Дмитрий - отличный заказчик. Комфортное сотрудничество, которым я остался доволен. Спасибо.
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