Верстка лендинга. Bootstrap 3,4

Макет в psd, 5 блоков + 1 форма, средней сложности. Сброшу реальным кандидатам на оценку.

Используем bootstrap 3 или 4.

Мобильную версию делаем так, чтобы она смотрелась либо точно также как на десктопе(отрезаем респонсив у бутсрапа), либо просто приемлимо и юзабельно, на усмотрение исполнителя.

Если прочитали описание, начните ответ со слова гриффиндор.

В ответе укажите примерную стоимость или примеры ваших предыдущих похожих работ со стоимостью.

Также укажите, пожайлуйста, когда готовы приступить и сроки.

Желательно работа через git.

Безопасная сделка.