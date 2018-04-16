Верстка и посадка на CMS Wordpress

$65
HTML-версткаЗакрыт7 заявок198 просмотров
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Здравствуйте.

Нужна адаптивная верстка с нуля из PSD макета и посадка на CMS Wordpress.

Техническое задание лежит тут: https://cloud.mail.ru/public/Fini/rav4a7YUq

Сроки - 3-4 дня.

Цена за работу: 4000 руб.

Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ (верстка и посадка).

Работа сделанная по частям (например только верстка) - такая работа считается не выполненной, соответственно оплата за часть проделанной работы не производится.  Оплата производится только тогда, когда выполнена вся работа целиком..

Если не уверены в своих силах, и не согласны с этими условиями пожалуйста проигнорируйте данный проект. Спасибо.

WordPress
6 лет назад
mishka-starkov
Михаил 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
52 отзыва(-2)
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