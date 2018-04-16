Верстка и посадка на CMS Wordpress

Всем доброго времени суток. Интересует доработка модуля для ocs 1.5. Вот сам модуль: https://opencartforum.com/files/file/1398-adaptivnaya-karusel-moduley-plus-vse-v-odnom/ Сайт на котором надо доработать: dilerok.com.ua Задание: 1. Добавить вывод товаров которые просматривал человек. [u] смотреть (фото1)[/u] 2. Настроить отображение модуля в вертикальном положении. [u] смотреть (фото2)[/u] 3. В выпадающем списке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужна адаптивная верстка с нуля из PSD макета и посадка на CMS Wordpress.
Техническое задание лежит тут: https://cloud.mail.ru/public/Fini/rav4a7YUq
Сроки - 3-4 дня.
Цена за работу: 4000 руб.
Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ (верстка и посадка).
Работа сделанная по частям (например только верстка) - такая работа считается не выполненной, соответственно оплата за часть проделанной работы не производится. Оплата производится только тогда, когда выполнена вся работа целиком..
Если не уверены в своих силах, и не согласны с этими условиями пожалуйста проигнорируйте данный проект. Спасибо.
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