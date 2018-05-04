Модификация сайтов на Wordpress

Есть группа сайтов которые надо переделать.

ВНИМАНИЕ, админка на английском, если админку можно временно врубить на русский, то так или иначе требуются базовые знания английского языка, чтобы он просто не вводил вас в ступор). Требование смешное, но по факту, чего только не бывает...

Переделка включает в себя

1. Смену картинок на сайте (картинки мы предоставляем)

2. Смену лого на сайте. В 70 % случаев достаточно включить текстовое отображение лого, поменять шрифт (берем из Гугл шрифтов), поменять размер, цвет через CSS. Мы предоставляем данные (даем строку для подключения шрифта, и размер / цвет). Как правило CSS типовой, например лого идет как .site-title и голову ломать особенно не надо. Если лого встает только картинкой, готовим картинку и даём вам.

3. Виджеты в футере - дублируем лого, прописываем адрес и телефон конторы (данные мы даём), выводим меню в одном из виджетов.

4. В 20% случаев надо также переписать заголовки на главной странице.

5. В 10 % случаев надо залезть в код футера и отдублировать там меню, или прописав его как HTML или внедрив туда место для виджета.

-----------------------------------—

Алгоритм работы

Мы даём по каждому сайту доступ и выкладку с заданием, включающую в себя картинки, конкретное задание.

Задания типовые. Нужно делать минимум 10 сайтов в день. По нашим расчётам при должной организации труда, более 15-25 минут на сайт не уйдет.

------------------------------------—

Наши требования

0. Опыт работы с Wordpress, знание системы

1. Собранный, ответственный человек, или напарники.

2. Умение работать с CSS на среднем уровне. Там не требуется быть семи пядей во лбу, если что проведем ориентировку на примерах

3. Умение работать с HTML

4. Знание и умение работы в блочных редакторах для WP, с ними иногда приходится сталкиваться в процессе, так как в некоторых шаблонах не меняется картинка в редакторе шаблона и приходится искать его на главной странице, там же блочныё редактор неизвестного происхождения, но вменяемый.

5. От года на веблансе + отзывы.

-----------------------------------

Прошу вас написать стоимость за 100 сайтов.