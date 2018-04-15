Есть лендинг [url=http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/]http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/[/url] чистый ХТМЛ без движка,по нему необходимо сделать ряд правок: 1. В шапке сейчас один посыл "Как продавать не продавая" нужно в шапку вставить три таких посыла уменьшим их. Два вверху и один внизу 2.Поменять цены ...