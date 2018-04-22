Необходимо сверстать 15 адаптивных страниц до 20.04.2018

$50
HTML-версткаЗавершен6 заявок213 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо сверстать 15 адаптивных страниц на 3 или 4 бутстрапе (по желанию, главное чтобы работало как надо) за 5 дней, используя также animate.css для плавного анимированного всплытия блоков.

Страницы не сложные, и не большие + шапка и футер везде одинаковые.

Картинки макетов смогу скинуть в личку исполнителю.

Вёрстка должна быть PIXEL PERFECT.

Нужен ответственный исполнитель который до 17.04.2018 как минимум сверстает главную на 100%, а все страницы до 20.04.2018

Несоблюдение сроков может привести к тому что оплата не будет выплачена!

Цена окончательная.

Оплата только по окончанию работы на 100% по Webmoney (WMZ). Связь по скайпу.

Нужен ответственный исполнитель который сделает всё красиво без косяков. Если сработаемся, возможно и дальнейшее постоянное сотрудничество.

6 лет назад
elman_huseynov
28 летАзербайджан
7 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
merli129
28 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$50
3 дня
Всегда был на связи. Выполнил всё в срок. Планирую работать и дальше.
Постоянная связь, грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Проблем в ходе работы не возникло. Рекомендую.
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