Необходимо сверстать 15 адаптивных страниц до 20.04.2018

Здравствуйте. Необходимо сверстать 15 адаптивных страниц на 3 или 4 бутстрапе (по желанию, главное чтобы работало как надо) за 5 дней, используя также animate.css для плавного анимированного всплытия блоков.

Страницы не сложные, и не большие + шапка и футер везде одинаковые.

Картинки макетов смогу скинуть в личку исполнителю.

Вёрстка должна быть PIXEL PERFECT.

Нужен ответственный исполнитель который до 17.04.2018 как минимум сверстает главную на 100%, а все страницы до 20.04.2018

Несоблюдение сроков может привести к тому что оплата не будет выплачена!

Цена окончательная.

Оплата только по окончанию работы на 100% по Webmoney (WMZ). Связь по скайпу.

Нужен ответственный исполнитель который сделает всё красиво без косяков. Если сработаемся, возможно и дальнейшее постоянное сотрудничество.