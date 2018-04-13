Адаптивная верстка под магазин на Битриксе

HTML-версткаЗакрыт2 заявки174 просмотра
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Адаптивная верстка под магазин на Битриксе.

Имеются макеты под монитор (1920), планшет (1024) и телефон (320).

Диапазон - от 320 - до 1920.

Макеты ниже. Дизайнеру ставил задачу показать по максимуму состояния каждой страницы.

http://telegra.ph/Monitor---MMSHOPONLINE-04-06

http://telegra.ph/Planshet---MMSHOPONLINE-04-06

http://telegra.ph/Smartfon---MMSHOPONLINE-04-06

Верстаем HTML5 валидно. Желательно на бутстрапе.

  • промежуточные между имеющимися размерами продумываем, что все смотрелось хорошо
  • (!) Не должно быть никаких дефектов адаптации страницы на промежуточных разрешениях. Верстку буду проверять ресайзом окна.
  • использовать columns у li, а не городить несколько ul
  • для фильтра цены (бегунок) не использовать styler
Срок - неделя.

Внешняя ссылка на этот проект для удобства:

http://telegra.ph/Verstka-internet-magazina-04-13

Обязательно указываем цену (!).

6 лет назад
SKNT
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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