Вёрстка и правка сайта

Максим очень и очень классный заказчик - мы тут немного не разобравшись залезли в дебри, но он достаточно спокойно ко всему отнёсся и дал возможность выбраться обратно) Не каждый Заказчик согласился бы с таким положением вещей Большое спасибо за терпение и однозначные рекомендации как Заказчика - побольше бы таких Людей в наших сообществах Спасибо за заказ и терпение Уважаемый Заказчик