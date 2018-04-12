Вёрстка готового дизайна под Wordpress

$200
HTML-версткаЗакрыт26 заявок260 просмотров
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Ищем специалиста для вёрстки под вордпресс по готовому макету.  На сайте будет 12 страниц одной конструкции, с разным контентом.

От исполнителя требуется - грамотно составленный код, чтобы в нем любой программист мог разобраться без бутылки. Обязательна оптимизация под сео и четкое соблюдение ТЗ.

WordPress
6 лет назад
demontools
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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