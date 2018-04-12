Вёрстка готового дизайна под Wordpress

Требуется верстка страницы UNDER CONSTRUCTION. 1. Фиксированная верстка, пиксель в пиксель 2. Подключить MAILCHIMP для подписки 3. Красивы таймер обратного отсчета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем специалиста для вёрстки под вордпресс по готовому макету. На сайте будет 12 страниц одной конструкции, с разным контентом.
От исполнителя требуется - грамотно составленный код, чтобы в нем любой программист мог разобраться без бутылки. Обязательна оптимизация под сео и четкое соблюдение ТЗ.
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