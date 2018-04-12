Верстка лендинга

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Письмо очень простое, состоит лишь из фотографии, лого и пару строчек текста. Сделать нужно сегодня. Нужно сделать html письмо, шаблон для примера, фото и тз я скину. Главное требования, чтобы письмо отображалось хорошо на всех ...