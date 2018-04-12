Верстка лендинга

HTML-версткаЗакрыт26 заявок925 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача:

  • Сверстать лендинг
  • Перенести на хостинг
  • Привязать домен
  • Настроить кнопки и отправку на почту заявок
  • Подключить Яндекс метрику
  • Настроить цели
Вертстка:

  • Адаптивная
  • Кроссмобильная
  • Кроссбраузерная
  • Корректно отображается на популярных устройствах + нет багов при зуме
  • Оптимизирована, зеленая область  https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru﻿
Все подробности обсудим с исполнителем.

При отписке на проект не забывайте прикреплять примеры своих работ.

C нас:

  • psd с удобной сортировкой слоёв, каждый блок - своя папка, сгруппированные элементы по смыслу
  • Все используемые шрифты
  • Четкие аргументированные правки
Оставляйте в заявке вашу цену и сроки.

Превью макета: 

https://images2.imgbox.com/24/05/UJGs0wVh_o.jpg

https://images2.imgbox.com/0f/b4/lsOYbS2D_o.jpg

P.S. если сработаемся, готовы грузить постоянно, работы много!

6 лет назад
prof2007
Наталия 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад