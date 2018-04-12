Произвести валидную, адаптивную, кроссбраузерную html-вёрстку страниц интернет-магазина Thick-thin.ruСостав проекта (перечень страниц):

Главная

Категория

Карточка товара

Страница отзывов

Страница корзины

Страница доставки

Контакты

404 страница

Страница статей блога

Страница единичной записи блога

Калькулятор

Thank you page

Некоторые страницы должны предусматривать несколько состояний.

Категория – (2 состояния)

Карточка – (3 состояния) (информация под спойлером, форма для добавления отзыва), всплывающая форма «купить в один клик»

Отзывы – (2 состояния) раскрывающийся контент

Корзина – (3 состояния) пустая, с товаром, форма оформления заказа

Калькулятор – (3 состояния)

Для различных устройств предусмотреть следующие разрешения экрана:

1200 (1170)px

768 (750)px,

320 (290)px

Исходные данные: разработанные .psd-файлы с комментариями от дизайнера., утверждённые шрифты и изображения.Срок выполнения проекта: устанавливается из расчёта 21 р.д. В случае технической необходимости, срок может быть пересмотрен в сторону увеличения по инициативе Исполнителя и согласования с Заказчиком проекта.