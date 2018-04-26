Продублировать произвольные поля Virtuemart

В нашей команде открыта вакансия программиста. Мы занимаемся информационными сайтами и небольшими сервисами. Наш будущий коллега должен помогать нам делать отличные проекты, а именно брать на себя техническую составляющую. Есть задачи как по верстке (минимально), ...