Требуется программист

В нашей команде открыта вакансия программиста. Мы занимаемся информационными сайтами и небольшими сервисами. Наш будущий коллега должен помогать нам делать отличные проекты, а именно брать на себя техническую составляющую. Есть задачи как по верстке (минимально), так и по программированию (большая часть). Основная задача - поддержка текущих проектов, доработка\разработка плагинов и мини-сервисов. Обращаю внимание, что это удаленная работа, а не фриланс. Это предполагает вашу ответственность перед командой и возможность всегда быть на связи.

Что нужно будет делать?

- Разрабатывать и поддерживать сайты нашей команды;

- Обновление WordPress, темы и плагинов;

- Устанавливать и редактировать плагины под наши задачи;

- Разрабатывать собственные плагины;

- Внедрение нового функционала сайта;

- Установка и настройка CMS;

- Интеграция готовых HTML макетов;

- Интеграция сайтов с внешними сервисами;

- Отладка проектов;

- Исправление ошибок и оптимизация кода.

Какой опыт работы нужен?

- Опыт разработки сайтов на WordPress;

- Создание сайта под ключ - визитка, персональный сайт, корпоративный сайт, интернет магазин;

- Владение WordPress на уровне кастомизации шаблонов, адаптации и правки плагинов;

- Владение и разработка на фреймворках laravel, yii

- Верстка и дизайн - кроссбраузерная, адаптивная верстка шаблонов под любую CMS из PSD или просто рисунка;

- Опыт разработки плагинов WordPress с нуля;

- Владение PHP и MySQL, HTML и CSS, JavaScript;

- Владеет английским языком на уровне – читаю документацию;

- Наличие законченных проектов (портфолио) – обязательно.

Условия:

- График работы: пн-пт, c 10 до 16 по Мск

- Фиксированный оклад, 25 т.р. Оплата каждую неделю (в пятницу) равными частями через Webmoney.

Для понимания, сработаемся мы или нет, нужно:

- Скинуть ссылки с примерами ваших работ, портфолио;

- Первым предложением в ответе, пожалуйста, укажите “Привет, хочу с вами работать”.

Иные рассматриваться не будут.

Спасибо