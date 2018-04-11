Требуется программист

Создание адаптива для лендинга. Срок 2 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В нашей команде открыта вакансия программиста. Мы занимаемся информационными сайтами и небольшими сервисами. Наш будущий коллега должен помогать нам делать отличные проекты, а именно брать на себя техническую составляющую. Есть задачи как по верстке (минимально), так и по программированию (большая часть). Основная задача - поддержка текущих проектов, доработка\разработка плагинов и мини-сервисов. Обращаю внимание, что это удаленная работа, а не фриланс. Это предполагает вашу ответственность перед командой и возможность всегда быть на связи.
Что нужно будет делать?
- Разрабатывать и поддерживать сайты нашей команды;
- Обновление WordPress, темы и плагинов;
- Устанавливать и редактировать плагины под наши задачи;
- Разрабатывать собственные плагины;
- Внедрение нового функционала сайта;
- Установка и настройка CMS;
- Интеграция готовых HTML макетов;
- Интеграция сайтов с внешними сервисами;
- Отладка проектов;
- Исправление ошибок и оптимизация кода.
Какой опыт работы нужен?
- Опыт разработки сайтов на WordPress;
- Создание сайта под ключ - визитка, персональный сайт, корпоративный сайт, интернет магазин;
- Владение WordPress на уровне кастомизации шаблонов, адаптации и правки плагинов;
- Владение и разработка на фреймворках laravel, yii
- Верстка и дизайн - кроссбраузерная, адаптивная верстка шаблонов под любую CMS из PSD или просто рисунка;
- Опыт разработки плагинов WordPress с нуля;
- Владение PHP и MySQL, HTML и CSS, JavaScript;
- Владеет английским языком на уровне – читаю документацию;
- Наличие законченных проектов (портфолио) – обязательно.
Условия:
- График работы: пн-пт, c 10 до 16 по Мск
- Фиксированный оклад, 25 т.р. Оплата каждую неделю (в пятницу) равными частями через Webmoney.
Для понимания, сработаемся мы или нет, нужно:
- Скинуть ссылки с примерами ваших работ, портфолио;
- Первым предложением в ответе, пожалуйста, укажите “Привет, хочу с вами работать”.
Иные рассматриваться не будут.
Спасибо
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