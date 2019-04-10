Нужно отрисовать в векторе на 2-х А3: 1. 1 простую таблицу размера А3. Формат s.mail.ru/3ZAK/cx4jCMGCT 2. Карточки (текст+иконка) – примерно 70 шт. Формат однотипный, иконки повторяются. Формат s.mail.ru/8G4Z/QKsVCdYen 3. Несколько значков и простую таблицу. ...
- Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет. У нас агентский бизнес. Условно - клининговые услуги. Мы находим клиента, обрабатываем заявку и передаем ее партнеру, который ее выполняет. Нам нужна CRM-система для обработки данных заявок и ведения всего процесса. Коротко схема процесса: ...Управление проектами11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $48
Привет. Нужна рабочая связка WordPress+Woocommerce для продажи цифровых товаров. Как должно работать: например, есть инфопродукт за 100 рублей. Человек заходит на лендинг, видит, что есть форма для оплаты и ценник. Вводит свой емайл, жмет ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужны уникальные стикеры для Телеграм - серия (10 шт.) мультяшных мопсов с разными эмоциями. Задача - придумать концепцию и отрисовать. От вас расценки (за концепцию и за 1 стикер), варианты стикера и ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $31
Нужно создать плагин-форму для Вордпресс. Подробности в ТЗ: https://u.to/lD5kFgВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Привет. Наша компания работает в сфере услуг (условно - клининг). У нас есть несколько сайтов, у каждого сайта - несколько поддоменов. Каждый поддомен - отдельный проект под регион. Мы принимаем заявку, обрабатываем ее, делаем, получаем ...Маркетинговый анализ2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать парсер. Полное ТЗ: https://u.to/yLOKFQ От вас сроки, стоимость. Заявки только от исполнителей.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать скрипт по подсчету заявок на почту. Полное ТЗ: https://clck.ru/FmWFW От вас сроки, стоимость. Заявки только от исполнителей.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать скрипт для вывода статистики по api рекламной сети яндекса (РСЯ) Полное ТЗ: https://clck.ru/FmWFF От вас сроки, стоимость. Заявки только от исполнителей.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать скрипт по созданию сводных таблиц. Обязательное требование к исполнителю - хорошо владеть таблицами в Google Docs и уметь писать скрипты для них. Полное ТЗ: https://goo.gl/yeySMh От вас сроки, стоимость. Заявки только от исполнителей.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Необходимо перевести видео в текст. Будут даны ссылки на конкретные видео. Всего 17 роликов длительностью от 2:31 до 12:20. Всего 101 минута видео. Нужно все перевести в текст и оформить в Гугл Документе записью ...Транскрибация40 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать скрипт-плагин для Вордпресс. Полное ТЗ: https://goo.gl/UVv3mj От вас сроки, стоимость. Заявки только от исполнителей.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен веб-дизайнер для отрисовки сайта-каталога. Полное ТЗ: https://drive.google.com/open?id=1dHD1jda7olfPQfssigUfro6Phxr-Rb1nH_mFxFrBCuE От вас сроки, стоимость. Заявки только от исполнителей. Приоритет исполнителям с портфолио и похожим дизайном. Без портфолио прошу не беспокоить.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $398
В нашей команде открыта вакансия программиста. Мы занимаемся информационными сайтами и небольшими сервисами. Наш будущий коллега должен помогать нам делать отличные проекты, а именно брать на себя техническую составляющую. Есть задачи как по верстке (минимально), ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад