Нужно разработать скрипт по созданию сводных таблиц. Обязательное требование к исполнителю - хорошо владеть таблицами в Google Docs и уметь писать скрипты для них. Полное ТЗ: https://goo.gl/yeySMh От вас сроки, стоимость. Заявки только от исполнителей.