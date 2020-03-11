Перенести элементы в вектор

Нужно отрисовать в векторе на 2-х А3:

1. 1 простую таблицу размера А3. Формат s.mail.ru/3ZAK/cx4jCMGCT

2. Карточки (текст+иконка) – примерно 70 шт. Формат однотипный, иконки повторяются. Формат s.mail.ru/8G4Z/QKsVCdYen

3. Несколько значков и простую таблицу. П.2. и п.3 на одном листе А3. Примерный формат s.mail.ru/CKcJ/hcjf5CFFc

Допускается использование готовых иконок, требований по уникальности изображений нет.

Непосредственно рисование не требуется, необходимо аккуратно перенести в вектор табличные элементы и сделать их удобными и приятными для чтения.

Цена договорная. От вас стоимость работы и срок выполнения.