Разработать дизайн принта для футболки/свитшота/худи

Иллюстрации и РисункиЗакрыт22 заявки622 просмотра
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Нужно разработать 3 принта для футболки/свитшота/худи (один принт подходит и для футболки, и для свитшота, и для худи).

Тематика не запрещенная, но конфиденциальная - сообщу при личной беседе.

Принт должен бросаться, призывать, вызывать - стильно, модно, молодежно (примерно как в примере на картинке 2)! - по сути нужен просто текст - его нужно как-то красиво обыграть, можно добавить значок/иконку (как в примере на картинке 5). Можно обыграть это хэштегом. Для автора - полный полет фантазии.

При указании стоимости и сроков, прикрепляйте портфолио - будем выбирать именно по портфолио. Рассматриваем портфолио не только одежды, может иконки делали, баннеры, плакаты, визитки и т.д. - все рассмотрим. Чтобы исключить автоответы, укажите кодовой слово "диван".

Указывайте стоимость и сроки разработки за 3 принта.

4 года назад
yamax1840
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
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