Нарисовать стикеры (иконки) svg

1. Чтобы они были все одинаково пропорциональны (ширина высота), + начертания линий одинаковое

2. Каждая картинка должна отображаться во всех браузерах одинаково

3. Также мы хотим менять картинку при наведении на другой цвет. Вариант 2 картинок либо 2 рисунка в одной картинке не подходит. Надо сделать так чтобы я мог картинку svg перевести с помощью проги в код https://jakearchibald.github.io/svgomg/ и потом применял стили уже в css