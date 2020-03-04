Изобразить стрелки в векторе.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок351 просмотр
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Надо между вторым и третьим слоем нарисовать то ли стрелки, то ли волны, или каким ни будь еще способом изобразить проходимость воздуха через второй слой. Что то такого плана как на примере с голубыми и оранжевыми стрелками. Только понятное дело оформленное в рамках нашего проекта. Ну и аккуратно, и красиво конечно, на примере пожалуй слишком просто. Срок до 8 марта. 

4 года назад
ibeeart
Павел 
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад