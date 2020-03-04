Изобразить стрелки в векторе.

Надо между вторым и третьим слоем нарисовать то ли стрелки, то ли волны, или каким ни будь еще способом изобразить проходимость воздуха через второй слой. Что то такого плана как на примере с голубыми и оранжевыми стрелками. Только понятное дело оформленное в рамках нашего проекта. Ну и аккуратно, и красиво конечно, на примере пожалуй слишком просто. Срок до 8 марта.