Изобразить стрелки в векторе.

В общем, нужно сделать 3 фотографии такого же плана, что в образцах (во вложении), только немного в другом стиле. 1) Нарисовать карту миру точно такую как во вложении, только нужно будет выделить следующие страны: - Россия - Украина - ...
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Надо между вторым и третьим слоем нарисовать то ли стрелки, то ли волны, или каким ни будь еще способом изобразить проходимость воздуха через второй слой. Что то такого плана как на примере с голубыми и оранжевыми стрелками. Только понятное дело оформленное в рамках нашего проекта. Ну и аккуратно, и красиво конечно, на примере пожалуй слишком просто. Срок до 8 марта.
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