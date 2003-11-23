Перевести изображение в вектор

Иллюстрации и РисункиЗакрыт22 заявки332 просмотра
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Перевести изображение в черно-белый линейный вектор. Обвести черным контуром на планшете. 

4 года назад
guest_15831336800354
4 года в сервисе
Был
4 года назад