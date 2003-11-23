Перевести изображение в вектор

Здравствуйте. Уточните по стоимости ваших работ. Для начала нужна одна, как в примере! Затем возможно еще серия из 14 штук. Второй вопрос если делать небольшую историю в комиксах (историю Компании) страницах в 5-7 по 6-8 илюстраций ...