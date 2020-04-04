Дизайн футболки, кофты

Требуется профессиональный и ответственный дизайнер, чтобы нарисовать превью для видео на YouTube Чтобы получить заказ, напишите мне в сообщении: 1) Ссылки на 3 ваши работы (если есть превью, то их) 2) Стоимость работы Сделаете классное превью – обеспечу заказами ...