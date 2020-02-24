Художник для серии анимационных роликов

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок313 просмотров
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Приветствую!

Ищем художника для создания серии анимированных мульт историй.

В готовом ролике получается порядка 50-60 сцен. По 3-4 основных персонажа, и комната или фон (фоны не везде отрисовывать нужно, есть свои). Супер детализации нет.

Необходимо создание 2D персонажей (!) в разных ракурсах и отрисовка сцен, локаций.

Средняя длина выпусков 5-6 минут, планируется увеличение до 10 минут выпуск. Всего будет около 70-100 выпусков.

Сценарии и подробные ТЗ с тайм кодами делает наш редактор.

Ссылка на наш канал:

https://www.youtube.com/channel/UC9eMnDKFcPM2IHOElG6jwlg/videos

Примеры необходимых рисунков:

https://drive.google.com/drive/folders/1t82KtYr9JddD6Q2BN6iKHmXDixtAutLG

Проводим отбор кандидатов.

Пожалуйста к ответу прикрепляйте свои работы с указанием сроков и цены за создание иллюстраций к 1 видео (цена за сцену, желательно).

Проект обещает быть интересным :-)

Ждем откликов!

4 года назад
guest_15820234583786
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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