Репетитор проводит уроки с ребенком онлайн на развитие внимания, логики, памяти, мышления, математики. В какой-то области ребенок отстаёт, делает больше ошибок. Этой области требуется больше уделять времени. Нужно отобразить сам урок в виде какой-то материальной вещи, ...
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Нужно нарисовать картинку для кейса использования программы,
условное название "На лекции".
Суть идеи и желаемая стилистика в аттаче.
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