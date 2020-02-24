Инфографика про индивидуальный онлайн-урок

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок204 просмотра
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Репетитор проводит уроки с ребенком онлайн на развитие внимания, логики, памяти, мышления, математики. В какой-то области ребенок

отстаёт, делает больше ошибок. Этой области требуется больше уделять

времени.

Нужно отобразить сам урок в виде какой-то материальной вещи, пазлов, шестерёнок, или то, что по-вашему мнение

лучше будет смотреться - ограничений нету, это просто примеры. Главное,

чтобы было понятно, что есть урок и есть проблема у ученика, которую

будут решать путём добавления дополнительных упражнений с помощью

анализа. То есть в ходе обучения, система сама подбирает упражнения из

той категории, где ребенок больше всего делает ошибок.

Инфографика для родителей, она должна показать, что занятие проходит в комплексе с

такими упражнениями. То есть индивидуальный подход к каждому ученику и

каждый урок уникален по своему.Минимум текста. Размер нужен небольшой, т.к. это для блока в лендинг. Формат 1:1 или 3:2.

4 года назад
absolutize
Дмитрий 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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