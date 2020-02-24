Нарисовать персонажей

Хочу, чтобы аватарка была уникальной и привлекала новых людей на канал. Мне старая ава уже давно осточертела, а новую не знаю как сделать, вообще не шарю, но хочу чтобы она выглядела футуристично, а не абы ...
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Я работаю над дизайном одежды , хочу дополнить образы масками . Типа рогатые герои . У каждого персонажа своя внешность , свой характер .
в сумме главных должно быть 4 и несколько второстепенных. Я пока придумал полтора ) .
сами персонажи мне нужны для сюжета . Хочу сделать небольшую историю .
Хочу что бы вы мне помогли :
1. Дорисовать то что уже есть , додумать цвета .
2. Придумать пару новых рогатых персонажей
Если вам интересно что-то такое сделать , дайте знать . Опишу все в деталях
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