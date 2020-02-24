Нарисовать персонажей

Я работаю над дизайном одежды , хочу дополнить образы масками . Типа рогатые герои . У каждого персонажа своя внешность , свой характер .

в сумме главных должно быть 4 и несколько второстепенных. Я пока придумал полтора ) .

сами персонажи мне нужны для сюжета . Хочу сделать небольшую историю .

Хочу что бы вы мне помогли :

1. Дорисовать то что уже есть , додумать цвета .

2. Придумать пару новых рогатых персонажей

Если вам интересно что-то такое сделать , дайте знать . Опишу все в деталях