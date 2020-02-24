Нарисовать персонажей

Иллюстрации и РисункиЗакрыт28 заявок988 просмотров
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Я работаю над дизайном одежды , хочу дополнить образы масками . Типа рогатые герои . У каждого персонажа своя внешность , свой характер . 

в сумме главных должно быть 4 и несколько второстепенных.  Я пока придумал полтора ) . 

сами персонажи мне нужны для сюжета . Хочу сделать небольшую историю . 

Хочу что бы вы мне помогли :

1. Дорисовать то что уже есть , додумать цвета . 

2. Придумать пару новых рогатых персонажей 

Если вам интересно что-то такое сделать , дайте знать . Опишу все в деталях

4 года назад
guest_15685652537222
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
aspasiaRAW
Анжела 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$100
9 дней
WMZ