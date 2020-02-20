Отрисовать макет в векторе (в кривых)

Нужно нарисовать несколько несложных силуэтов под мерч, для худи, футболок, свитшотов. Картинки несложные + небольшая надпись. Бюджет 300-400 на один рисунок. Нужно достаточно срочно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для изготовления клише, для нанесения тиснения на коже
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