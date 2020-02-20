Илюстрации для соцсетей

мне подпись на картины .Типа такой ..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
нужно сделать илюстрации(инфографику) для соцсетей, в виде плакатов, с незначительными картинками/иконками. Размеры: 800*2000pix.
Тексты будут нами предоставленны.
Кол-во от 30шт. и выше.
Стоимость 3$ за штуку
В приложении примерный образец.
- Похожие заказы
- $5Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Сделать раскадровку к ролику фильма по сценарию и иллюстрацию для презентаций проекта. Дизайн героев, локаций и техники будет предоставлен. Время исполнения работ обговариваются. К вашему отзыву приложите образцы своих работ.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Добрый день, необходимо векторное изображение пластиковой карты, с небольшими изменениями. Во вложении оригинальный вариант (gragdanskproezd.png) В архиве медведь в svg Также во вложении пример того как надо назвать карту (photo_2020-02-20_16-35-34.jpg) И внизу гражданский проездной заменяем на (Гражданский marketplace www.xaka.ru) По ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
Сюжет: Слон (Ж) и слоненок. Мать оберегает дитя, идет рядом. Показать их связь. Четкие линии, акварель. Цвета: серый, розовый, желтый, зеленый Размер 9х5, ориентация "книжная" для предплечья.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, мы производим кальяны, сейчас на рынке все кальяны +/- одинаковые и все копируют друг у друга. Мы нуждаемся в индивидуальном и интересном дизайне. Готовы платить деньги за крутые идеи. Вопрос достаточно срочный.Закрыт4 года назад
Приветствую тебя! Если ты графический дизайнер и готов(а) работать с различными проектами разной сложности и готов(а) выполнять большенство, а то и все из ниже перечисленных примеров, напиши мне для дальнейшей связи). Вид работ: ...Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Необходимо сделать презентацию из 8 слайдов в виде инфографики. Все исходные данные мы предоставляем в прикрепленном документе. Необходимо красочно, стильно и профессионально визуализировать наши данные.Закрыт4 года назад
- $3
Улучшить качество, , сделать ее ярче и размыть края!Иллюстрации и Рисунки54 заявкиЗакрыт4 года назад
- $3
Вот рисунки примерные. https://c7.hotpng.com/preview/458/721/148/rubber-stamp-postage-stamps-clip-art-stamp.jpg https://st2.depositphotos.com/2274151/5857/i/950/depositphotos_58573177-stock-photo-example-blue-square-stamp-isolated.jpg надо написать 1 строчка большими буквами "Сайт продаётся" 2 строчка почта [email protected] В формате пнг с прозрачной подложкой. размер примерно 500 на 300 примерноЗакрыт4 года назад
Необходим векторный макет для лазерного станка с обозначением мест сгибов. Пример во вложении. И второе изображение чистый контур для вырезки (без обозначений). Материал гофрокартон (толщиной 1.5-1.8 мм, размер листа 700х1000 мм). Вложение: рама для картины, размеры (ширина 42,5 ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 года назад