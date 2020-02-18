Нужен графический дизайнер для проектов!

Приветствую тебя! Если ты графический дизайнер и готов(а) работать с различными проектами разной сложности и готов(а) выполнять большенство, а то и все из ниже перечисленных примеров, напиши мне для дальнейшей связи). Вид работ: Дизайн логотипов, шаблонов, упаковки, постеров, плакатов, музыкальных альбомов, обложки книг, иконок для сайта, наклеек, шапок профилей, социальных страниц, принтов на одежде, буклетов, воссоздание изображений, создание иллюстраций, обработка фотографий.

С уважением, Никита