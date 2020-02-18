5-ть фонов в векторной графике

Добрый день! Нужно сделать 5-ть фонов, один из которых я выберу. Нужны 5-ть фонов, согласно примеров в добавленных рисунках, что я прилагаю в векторной графике. Все фоны с одним цветом, его указал в примерах. Размер 15 см на 15 см