Нарисовать лого

Иллюстрации и РисункиЗавершен19 заявок329 просмотров
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Есть изображение. Нужно его перерисовать с другим текстом.

файл "лого" - изображние

файл "LOGO" - нужный текст

4 года назад
guest_15820140913905
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
4 года назад
$100
1 день
Настоятельно рекомендую. В очень сжатые сроки получил именно то, что хотел. Комммуникация быстрая, конкретная и по сути. Приятно было сотрудничать. До следущих задач!
От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Артура как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!