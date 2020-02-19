Нарисовать лого

Необходимо сделать маскот, логотип и несколько значков для сайта по продаже валюты/аккаунтов/буста аккаунтов/ продаже ключей. Цена договорная. Возможно последующее сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СРОЧНО!
Есть изображение. Нужно его перерисовать с другим текстом.
файл "лого" - изображние
файл "LOGO" - нужный текст
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