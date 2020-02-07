Художник для лонгрида

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок204 просмотра
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Ищем Художника для работы в Москве или в Новосибирске.

Нужно будет рисовать иллюстрации к лонгриду: 1-4 раза в месяц 

Тематика: кадастр, кибернетика, градостроительство, картография, геодезия.

Бюджет до 50 тыс рублей. Можно студенты вузов.

4 года назад
office5wan
Никита 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад