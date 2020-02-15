Перевод из растра в вектор

нарисовать эскиз печати по оттиску,конечный вариант в cdr
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Необходимо отрисовать 7 небольших растровых файлов в векторе. Подробности в ЛС.
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